Тренеры Динамо и Шахтера вместе с легионерами покинули Украину
28 февраля 2022 , 09:42Читати новину українською
Источник:TUTTOmercatoWEB
Наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби направляется к границе Украины с Польшей. Итальянский специалист и его помощники покинули Киев поездом.
Итальянец мог уехать гораздо раньше, но настоял на том, что покинет страну, охваченную войной только после того, как в безопасном месте окажутся все игроки "оранжево-черных".
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Кроме того, вчера около полуночи легионеры Шахтера и Динамо пересекли границу с Румынией. Всего в соседнее с Украиной государство прибыли 42 человека, включая жен и детей игроков.
Луческу также покинул Украину
Румынская пресса сообщает, что главный тренер Динамо Мирча Луческу также уехал на родину через Молдову.