Тренерский штаб сборной Украины имеет претензии к Малиновскому

Журналист Игорь Цыганык рассказал об игре футболиста сборной Украины Руслана Малиновского на этом Евро. Существует кризис в отношении к Малиновскому со стороны штаба Шевченко.

Шевченко недоволен Малиновским

В матче Украина – Австрия полузащитник сборной Руслан Малиновский был заменен в перерыве игры. Игорь Цыганык заявил, что тренерский штаб "сине-желтых" был категорически недоволен действиями 27-летнего хавбека.

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"Замена Малиновского в перерыве была абсолютно логичной. Тренерский штаб имеет к нему огромные претензии – по игре, по ожиданиям от того, что он может и как играет" – сказал журналист.

Комментарий Руслана

"Как я уже говорил, футбол в сборной и в Аталанте отличается. У меня были большие ожидания от этого Евро. Но я не показал свой максимум на турнире, чувствую, что могу дать больше команде. Знаю, что вся Украина переживала за нас.

По вчерашнему матчу – вопрос самоотдачи, физической готовности, считаю, не надо обсуждать, мы проиграли по другим причинам. Надеюсь, у нас будет шанс реабилитироваться еще на этом турнире", – сказал Малиновский на пресс-конференции.