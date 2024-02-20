Подозревают в изнасиловании детей футбольной академии: в Венгрии разыскивают тренера из Закарпатья

Полиция города Вашарошнамень в Венгрии выдала ордер на арест Ласло Немеша из-за его побега из домашнего ареста, который длился три месяца назад. Его подозревают в изнасиловании детей.

По данным издания Blikk, Ласло Немеш, 54-летний уроженец города Берегово в Украине, обвиняется в сексуальных преступлениях против детей в футбольной академии в венгерском городе Тарпа. Там он работал тренером и врачом-массажистом.

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Уроженца Закарпатья подозревают в изнасиловании детей

Полиция допрашивала Немеша как подозреваемого в сексуальном насилии над лицом, которое находилось под его присмотром и не достигло 18 лет и, следовательно, не могла защитить себя.

Согласно информации венгерского издания, этим детям только исполнилось 14 лет. Немешу грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным издания, во время домашнего ареста брат Немеша арендовал имущество в Тарпе, которое ему было запрещено оставлять. Он должен был появляться в полицию каждую неделю, но вместо этого сбежал, возможно, в свой родной украинский город.

Также отмечается, что во время совершения преступлений Немеш ночевал на базе спортивного клуба в соседнем городе, где ему было поручено наблюдение и сопровождение 42 украинских детей из Закарпатья.

Что говорят в прокуратуре

Представитель прокуратуры области Саболч-Сатмар-Берег Ласло Силади рассказал, что обязанности мужчины, который работал тренером, заключались также в надзоре за детьми, которые ночевали в интернате. Одной ночью в ноябре 2022 года подозреваемый совершил половой акт со спящим несовершеннолетним мальчиком. Через несколько дней он сделал то же самое с другим несовершеннолетним парнем. Эти действия были повторены в ноябре 2022 года.

Мужчина находился под арестом с 6 декабря 2022 года до 7 ноября 2023 года, а потом суд назначил за ним уголовный надзор, то есть он не имел права покидать закрепленное за ним место.

Подозреваемый этого не выполнил, поскольку 19 ноября 2023 года исчез в неизвестном направлении. Сейчас он находится под следствием за побег из-под ареста. Постановлением прокуратуры подозрение объявлено заочно, производство будет продолжаться в его отсутствие.

"Ласло приехал сюда работать несколько лет назад. Я видел, как он ухаживал за детьми, убирал и мыл за них посуду. Он также работал в клубе медицинским ассистентом: в случае необходимости обеспечивал детей лекарствами, или если кто-то травмировался на поле, знал, что делать, но также делал им массаж", – сказал владелец дома, в котором жил Немеш.