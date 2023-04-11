Плакал, что не отдал на Цыганкова: тренер Жироны вступился за форварда, не забившего Барсе

Середняк Ла Лиги Жирона неожиданно отобрала очки у лидера чемпионата Барселоны. Виктор Цыганков мог стать героем поединка, но партнер по команде проигнорировал его в стопроцентном голевом моменте.

В последнем поединке 28-го тура Ла Лиги Жирона в гостях сыграла вничью (0:0) с Барселоной. Подопечные Мичела отобрали очки у лидера чемпионата.

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Виктор Цыганков провел на поле 70 минут и имел две реальные возможности отличиться в воротах тер Штегена. И если в первом моменте украинцу не хватало точности, то во втором партнер по команде проигнорировал Виктора.

В начале второго тайма форвард "жирондинцев" Тати Кастельянос вместе с Цыганковым вдвоем выходили на голкипера Барсы. Однако аргентинец решил самостоятельно решить судьбу эпизода и пробил мимо ворот. Набегавший параллельным курсом Цыганков был в гораздо более выгодной позиции.

Кастельянос плакал в раздевалке

После матча главный тренер Жироны Мичел прокомментировал голевой эпизод, который мог решить судьбу поединка. По словам наставника, форвард очень расстроился из-за своей ошибки.

"Это игрок, который дает нам многое. Он плакал в раздевалке. Форвардам больнее упускать такие шансы после всей той работы, которую они выполняют.

Он считает, что у него был вариант с Цыганковым, это выход 2 в 1. Кастельянос многое дал нам в этом сезоне, и продолжит это делать. Я уверен в его уровне. Нападающие готовы к таким неудачам, он еще доставит нам много радости", – сказал Мичел.

Видео момента с участием Кастельяноса и Цыганкова

Отметим, что портал WhoScored поставил Кастельяносу самую низкую оценку в матче – 5,9. Игру Цыганкова аналитики тоже оценили не слишком высоко – 6,3.

Достойно внимания! В следующем туре Жирона проведет домашнюю игру против Эльче. Матч состоится 16 апреля. Будем ждать результативную игру Цыганкова, который два последних поединка покидал поле без забитого гола.