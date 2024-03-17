"Все ошибаются": тренер Жироны прокомментировал голевую "засуху" Довбика

В субботу, 16 марта, состоялись матчи 29 тура чемпионата Испании по футболу. В одном из них Хетафе на домашней арене принимал Жирону.

Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил 19-летний полузащитник Йеллу Сантьяго.

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Нет претензий к Довбику

В основном составе гостей на поле вышел украинский форвард Артем Довбик, Он упустил несколько хороших моментов и продолжил свою безголевую серию до восьми матчей.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Жироны Мичел поделился впечатлениями от игры. Он считает, что команда не заслуживала поражения и отдельно поддержал Артема Довбика.

"Мы не заслуживали поражения. Я чувствую, что мы заслуживали большего. Мы атаковали больше, чем они, мы больше били по воротам, но Хетафе – очень сложный соперник. У нас было четыре хороших момента, но мы не смогли забить. Если мы в итоге не попадем в Лигу чемпионов – это будет очень большой удар для нас.

Голевая засуха Довбика? Не вижу в этом проблемы. Все ошибаются, как в защите, так и в нападении, это нормально, я не хочу конкретизировать,

– заявил Мичел.

Отметим, что в нынешнем сезоне Артем Довбик является лучшим бомбардиром Жироны. Он провел 29 матчей за каталонцев, в которых забил 14 голов и отдал 7 ассистов

. Виктор Цыганков не попал в заявку на матч из-за повреждения колена. Сейчас он находится в расположении сборной Украины, где врачи определят, сможет ли правый вингер помочь "сине-желтым" в поединке против Боснии и Герцеговины.

Следующий матч Жирона проведет 31 марта на домашней арене против Бетиса. Стартовый свисток прозвучит в 17:15. На даный момент "красно-белые" занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя Барселону на 1 зачетный пункт, однако у команды Хави есть игра в запасе.