"Если он хочет переспать, ты должна согласиться": тренер женской сборной добивается подопечных

Футболистки сборной Замбии шокировали своим заявлением. Девушки уверяют, что их наставник слишком много себе позволяет.

Главный тренер женской сборной Замбии Брюс Мвапе впал в скандал. Футболистки заверили, что тот добивается своих подопечных.

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Брюс Мвапе устроился в женской сборной Замюи очень для него комфортно. Наставник выработал себе огромный авторитет и даже установил какую-либо диктатуру внутри команды. Дело в том, что Мвапе свободно и без мучений совести позволяет себе добиваться своих подопечных. Более того, одна из игроков сборной Замбии, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что дело не ограничивается попытками, а часто все заканчивается сексуальными контактами между Мвапе и футболистками.

К тому же это норма в команде, поскольку, как сказала игрока: "Если он хочет с кем-то переспать, ты должен сказать "да". Это нормально, что тренер спит с игроками нашей команды".

По словам президента федерации Эндрю Каманги, расследование было передано полиции и ФИФА во избежание обвинений в приверженности одной из сторон. Однако, как бы ситуация ни выглядела возмутительно, никаких жалоб от футболисток сборной никуда не поступало. Но вот тамошняя федерация решила взять все в свои руки и исправить абсурд.

Хотя у нас нет официальных жалоб от кого-либо, мы считаем эти обвинения очень серьезными и начали расследование по этому поводу. Мы будем сотрудничать с полицией Замбии и другими органами по решению этого дела,

– отметил генеральный секретарь Федерации футбола Замбии.

Брюс Мвапе возглавил женскую сборную Замбии в мае 2018 года и сумел впервые в истории вывести ее на чемпионат мира, который пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. На групповом этапе Замбия сыграет против Японии, Испании и Коста-Рики.