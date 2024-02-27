Уволился перед играми отбора Евро-2024: почему тренер сборной Украины покинул команду

Женская сборная Украины по гандболу начала подготовку к матчам отбора на Евро-2024. Перед началом сборов на тренерском мостике команды произошла внезапная смена.

Главный тренер женской сборной Украины по гандболу Виталий Андронов покинул свою должность. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

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Тренер ушел по собственному желанию

Это произошло за два дня до начала сборов. Неожиданную отставку Андронова прокомментировал президент ФГУ Андрей Мельник.

Виталий Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию и прислал его в пятницу, за два дня до начала сборов. Для нас это стало полной неожиданностью. Велась планомерная работа по организации сбора, мы надеемся, что со здоровьем Виталия Николаевича все в порядке. Сейчас все силы и внимание – на подготовку и выступления сборной, а после матчей будем разбираться, что произошло,

– отметил Мельник.

На решение тренера повлияли большие испытания, которые свалились на него за последнее время.

Игры сборной, многочисленные травмы игроков, не совсем удачные выступления в чемпионате Польши. Нужно понимать, что нервная система спортсмена, тренера несколько иная, чем у обычного человека,

– отметил президент ФГУ.

В ближайших матчах командой будет руководить Борис Чижов. Он имеет опыт работы в сборной. Ранее планировалось привлечь специалиста на должность тренера-консультанта. Решение о назначении нового тренера будет приниматься после матчей.

Борис Чижов будет руководить сборной / ФГУ

Женская сборная Украины начала подготовку 26 февраля в Ужгороде. В рамках отбора Евро-2024 29 февраля и 2 марта "сине-желтые" сыграют против сборной Израиля.