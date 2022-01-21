Тренер женской сборной Украины по биатлону рассказал, почему не определили состав на Олимпиаду

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец заявил, что состав олимпийской команды будет известен лишь после стартов в итальянском Антхольце.

Сейчас на два места в команде претендуют сразу три спортсменки – Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. В то же время тренер сборной отметил, что каждая из биатлонисток будет участвовать в гонках этапа Кубка мира с отдельной задачей, а ключевую роль будет играть стрельба.

К слову Нужно брать только лучших, – Велепец рассказал о составе команды на Олимпиаду-2022

Почему еще не определен состав? Потому что надо решить сначала нам, тренерам, разобраться. Проверить девушек, которым не давали шансов, поскольку они болели. Еще не решили. Хотим иметь на Олимпиаде пять здоровых бойцов, поэтому еще этот вопрос должны закрыть. Давайте дождемся завтра-послезавтра. И тогда четко скажем, кто поедет",

– сказал он.

О составе на Олимпиаду:

"Три девушки [находятся под вопросом]. Переговорим с тренерами, и потом скажем. Так, [Петренко, Блажко и Меркушина] пока не на Олимпиаде".

Олимпийская сборная Украины: что известно