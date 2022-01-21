Тренер женской сборной Украины по биатлону рассказал, почему не определили состав на Олимпиаду
Источник:"Суспільне Спорт"
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец заявил, что состав олимпийской команды будет известен лишь после стартов в итальянском Антхольце.
Сейчас на два места в команде претендуют сразу три спортсменки – Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. В то же время тренер сборной отметил, что каждая из биатлонисток будет участвовать в гонках этапа Кубка мира с отдельной задачей, а ключевую роль будет играть стрельба.
К слову Нужно брать только лучших, – Велепец рассказал о составе команды на Олимпиаду-2022
Почему еще не определен состав? Потому что надо решить сначала нам, тренерам, разобраться. Проверить девушек, которым не давали шансов, поскольку они болели. Еще не решили. Хотим иметь на Олимпиаде пять здоровых бойцов, поэтому еще этот вопрос должны закрыть. Давайте дождемся завтра-послезавтра. И тогда четко скажем, кто поедет",
– сказал он.
О составе на Олимпиаду:
"Три девушки [находятся под вопросом]. Переговорим с тренерами, и потом скажем. Так, [Петренко, Блажко и Меркушина] пока не на Олимпиаде".
Олимпийская сборная Украины: что известно
- В олимпийскую женскую команду уже отобрались Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Билосюк. Два места еще остаются вакантными. В то же время в мужской команде тренерский штаб уже определился с составом.
- Этап Кубка мира в Антхольце – последний перед Олимпийскими играми в Пекине. Гонки в Италии будут проходить до 23 января включительно.
- Зимние Олимпийские Игры-2022 должны состояться в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.
- Украина может заявить на Олимпиаду-2022 по пять спортсменов, в то же время в личных гонках (индивидуальная и спринт) стартовать может лишь по четыре биатлониста. Соответственно, кто-то один будет запасным.