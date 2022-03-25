Вирт: Эти деньги помогут спасти хотя бы одну жизнь
Аукцион от главного тренера ровенчан закончен. Медаль Юрия Вирта за победу в Кубке УЕФА-2009, которую одержал в составе донецкого Шахтера, ушла с аукциона за 220 тысяч гривен. Именно такая сумма пойдет на нужды украинской армии.
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Отметим, что такую сумму удалось поднять только через три дня. Стартовая цена особого лота составила 2 тысячи гривен.
После аукциона наставник Вереса вкратце прокомментировал итоги.
Я буду очень счастлив, если эти деньги помогут спасти хотя бы одну жизнь,
– сказал Вирт.
Отметим, что не только Вирт помогает Украине преодолевать захватчиков. Футболист Вереса Никита Полюлях помогал терробороне укреплять блокпосты Каменского.
Полный текст публикации по фейсбуку Вереса
Медаль Юрия Вирта ушла с аукциона за 220 тысяч гривен. Медаль за победу в Кубке УЕФА, которую тренер ровенского Вереса Юрий Вирт в 2009 году завоевал с донецким Шахтером, ушла с аукциона за 220 тысяч гривен. Торги продолжались всего три дня.
Все собранные средства Юрий Вирт передаст для нужд Вооруженных сил Украины.
Я буду очень счастлив, если эти деньги помогут спасти хотя бы одну жизнь, – сказал Юрий Вирт.