Вирт: Эти деньги помогут спасти хотя бы одну жизнь

Аукцион от главного тренера ровенчан закончен. Медаль Юрия Вирта за победу в Кубке УЕФА-2009, которую одержал в составе донецкого Шахтера, ушла с аукциона за 220 тысяч гривен. Именно такая сумма пойдет на нужды украинской армии.

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Отметим, что такую ​​сумму удалось поднять только через три дня. Стартовая цена особого лота составила 2 тысячи гривен.

После аукциона наставник Вереса вкратце прокомментировал итоги.

Я буду очень счастлив, если эти деньги помогут спасти хотя бы одну жизнь,

– сказал Вирт.

Отметим, что не только Вирт помогает Украине преодолевать захватчиков. Футболист Вереса Никита Полюлях помогал терробороне укреплять блокпосты Каменского.

Полный текст публикации по фейсбуку Вереса

Медаль Юрия Вирта ушла с аукциона за 220 тысяч гривен. Медаль за победу в Кубке УЕФА, которую тренер ровенского Вереса Юрий Вирт в 2009 году завоевал с донецким Шахтером, ушла с аукциона за 220 тысяч гривен. Торги продолжались всего три дня.

Все собранные средства Юрий Вирт передаст для нужд Вооруженных сил Украины.

Я буду очень счастлив, если эти деньги помогут спасти хотя бы одну жизнь, – сказал Юрий Вирт.