Считает, что мы – братские народы: тренер сборной Украины объяснил, почему Лома не осудил агрессию РФ

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский высказался по поводу мировоззрения Василия Ломаченко. По мнению легендарного наставника, экс-чемпион мира застрял в советском прошлом.

Василий Ломаченко стал настоящей звездой мирового бокса. Двухкратный олимпийский чемпион имеет многомиллионную армию поклонников. Тем не менее, скандальные заявления Ломаченко давно вызывают споры в обществе.

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Сосновский: Можно ставить вопрос и по поводу его отца

Ломаченко до сих пор не осудил агрессию Россию, избегая прямых ответов, словно боясь оскорбить "русских братьев".

Легендарный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский считает, что такое же мировоззрение имеет отец Ломаченко. Они до сих пор живут в парадигме советской пропаганды о "братских народах".

"Думаю, вопрос о том, почему Василий до сих пор публично не осудил российскую агрессию, можно задавать и его отцу.

Не знаю, я с ними не общаюсь. У меня одно мировоззрение, у них, может, другое. Я родился в Сибири, потому что моя мама была туда отправлена "за оказание практической помощи бандам националистов". Так у нас одни убеждения, у них, может, другие.

Я с ним не общаюсь, но, возможно, он дальше считает, что мы братские народы. Что еще нужно сделать, чтобы мировоззрение поменялось? Мне сложно делать какие-либо выводы и не хотелось бы", – рассказал тренер.

Разговаривать с ними о войне сложно

Сосновский заметил, что к спортивным качествам Ломаченко нет вопросов. Во время пребывания в сборной все боксеры знали и уважали символы Украины.

"Когда меня спрашивают за ту команду, я бы хотел говорить о них, как о спортсменах. Это реально была хорошая боксерская дружина, сильная команда. Разговаривать с ними о войне мне сложно. Мы об этом и не общались.

Когда были в команде, я им говорил "Слава Украине", "Героям слава". Гимн. Они это знали, выполняли", – сказал Сосновский.

Напомним, что в начале военной агрессии Ломаченко остался в Украине и даже отказался от боя за абсолют с Джорджем Камбососом. Прославленный боксер вступил в ряды территориальной обороны, за что получил много одобрительных отзывов. Однако провокационные заявления в поддержку УПЦ МП и отсутствие публичного осуждения агрессоров перечеркнули все предыдущие поступки Ломаченко.

Легендарный украинский тренер Сосновский