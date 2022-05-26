Тренер сборной Украины по волейболу вступился за игроков, игравших в России во время войны
Источник:ютуб-канал "Даня"
В сборную Украины по волейболу вызвали 7 игроков, выступавших в чемпионате России. Двое из них покинули страну-агрессора только в начале марта 2022 года.
Наставник защищает своих подопечных, только в марте покинувших Россию
Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш прокомментировал выступления своих подопечных в чемпионате России. Специалист защищает волейболистов, которые играли за российские команды.
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"Прежде всего, эта ситуация сложна с одной стороны, но, как вы знаете, эти игроки разорвали свои контракты с российскими клубами. Ни одна из них не имеет никаких связей с российскими клубами. И сейчас мы говорим о том, кто сделал это первым, кто вторым... На мой взгляд, это сильные решения, потому что никто не знал, как война действительно будет развиваться", – отметил тренер.
Основное – это то, что они расторгли контракты с российскими клубами. Никто из них больше не играет там,
– подчеркнул специалист.
"Я не одобряю то, что сейчас в них бросают камнями"
Крастиньш не понимает, почему критикуют тех игроков, которые играли в России. Он считает, что это не ко времени, и это только разъединяет украинцев. Также наставник национальной команды заявил, что игроки ехали в Россию не города денег, а для развития.
"Для меня немного сложно то, что люди этого не понимают. Сейчас, в этой ситуации с войной, вся Европа, весь мир, мои друзья, с которыми я разговаривал, помогают Украине тем или иным образом.
Мы стараемся помочь украинцам. Когда вся Европа и весь мир объединены для этого, делать ссоры между Украиной между украинцами... Это трудно воспринимать. Мы не можем разъединить эти вещи", – сказал Крастиньш.
Ладно, ребята пошли в российский чемпионат, чтобы развиваться, а не потому, что там безумные деньги, как об этом говорят. Я не одобряю то, что сейчас в них бросают камнями,
– добавил главный тренер сборной.
Волейболисты сборной, выступавшие в чемпионате России
- В начале мая на сайте Федерации волейбола Украины обнародовали список игроков, выступающих за сборную. Всего заявлено 18 игроков, 7 из них на протяжении своей карьеры выступали в чемпионате России.
- Илья Ковалев выступал за российскую команду "Газпром-Югра". 28 февраля 2022 года его команда выиграла поединок против Урала. Украинец радостно праздновал победу со своими "коллегами по цеху". Он расторг контракт с российской командой только 5 марта.
- Также в чемпионате России до начала марта 2022 выступал еще один украинский игрок – Юрий Синица. Он представлял Югра-Самотлор. Украинец уже не впервые надевал форму российского клуба. Синица в сезонах-2016/17 и 2018/19 представлял Самотлор, а также вернулся в Россию в 2021-м.
- В России после 2014-го играли Виталий Щитков (Динамо-ЛО), Владислав Диденко (Югра-Самотлор), Максим Дрозд (Дагестан), Дмитрий Виецкий (нижегородский АСК). Все они заявлены в составе сборной Украины.