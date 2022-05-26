Наставник защищает своих подопечных, только в марте покинувших Россию

Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш прокомментировал выступления своих подопечных в чемпионате России. Специалист защищает волейболистов, которые играли за российские команды.

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"Прежде всего, эта ситуация сложна с одной стороны, но, как вы знаете, эти игроки разорвали свои контракты с российскими клубами. Ни одна из них не имеет никаких связей с российскими клубами. И сейчас мы говорим о том, кто сделал это первым, кто вторым... На мой взгляд, это сильные решения, потому что никто не знал, как война действительно будет развиваться", – отметил тренер.

Основное – это то, что они расторгли контракты с российскими клубами. Никто из них больше не играет там,

– подчеркнул специалист.

"Я не одобряю то, что сейчас в них бросают камнями"

Крастиньш не понимает, почему критикуют тех игроков, которые играли в России. Он считает, что это не ко времени, и это только разъединяет украинцев. Также наставник национальной команды заявил, что игроки ехали в Россию не города денег, а для развития.

"Для меня немного сложно то, что люди этого не понимают. Сейчас, в этой ситуации с войной, вся Европа, весь мир, мои друзья, с которыми я разговаривал, помогают Украине тем или иным образом.

Мы стараемся помочь украинцам. Когда вся Европа и весь мир объединены для этого, делать ссоры между Украиной между украинцами... Это трудно воспринимать. Мы не можем разъединить эти вещи", – сказал Крастиньш.

Ладно, ребята пошли в российский чемпионат, чтобы развиваться, а не потому, что там безумные деньги, как об этом говорят. Я не одобряю то, что сейчас в них бросают камнями,

– добавил главный тренер сборной.

Волейболисты сборной, выступавшие в чемпионате России