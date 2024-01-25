Российский футбольный специалист Валерий Карпин не планирует связывать будущее своих детей со страной-агрессором. Значительно уютнее жить в цивилизованном мире, чем с непредсказуемым кровавым маньяком.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин навсегда перевез в Эстонию жену Дашу и дочерей Дарью и Александру. Семья 54-летнего специалиста будет жить в Таллинне, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Переехали из России в страну НАТО

Жена Карпина объяснила российским медиа, что это было совместное решение. Мол, детям нужно ходить в школу, а в Россию они будут иногда приезжать, чтобы поддержать команду папы.

Девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Будем приезжать к папе с девочками, как мы делаем сейчас,

– рассказала Даша Карпина российским журналистам.

Отметим, что Даша является третьей женой Карпина. Она на 21 год моложе Валерия. Они поженились в 2017 году. Вместе воспитывают трех дочерей: Аниту (от первого брака Даши), Дарью и Александру.

Интересно, что у Валерия Карпина кроме российского есть еще два гражданства: Эстонии и Испании. Главный тренер сборной России родился в эстонской Нарве, а гражданство взял во время игровой карьеры, чтобы не считаться легионером в странах ЕС. Впоследствии еще получил испанский паспорт.

Из-за полномасштабной военной агрессии против Украины сборная России лишена участия в международных турнирах. Свое показное величие они могут радовать только товарищескими матчами против Кубы, Кении, Таджикистана, Ирана и им подобным.