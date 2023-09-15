Футбольная сборная страны-агрессорки находится в полной изоляции. Отсутствие турнирных задач ведет к полной деградации команды с двуглавой курицей на гербе.

Против представителей террористов соглашаются играть лишь такие же авторитарные страны. Но и таких набирается не так уж много, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Не хотят ехать в Москву

На затруднения поиска спарринг-партнеров пожаловался главный тренер сборной РФ Валерий Карпин. По его словам, даже африканские страны отказываются играть против футболистов с курицей на футболке. Такое неуважение к "большой стране" очень раздражает все руководство РФС.

Федерация пытается найти соперника. Разумеется, мне бы очень хотелось, чтобы мы уже знали соперников на октябрь, чтобы они были стопроцентные. Но живем в той ситуации, в которой мы живем. Вы считаете, РФС не хочет через три месяца определять соперника? Конечно хочет. Африканская делегация выходит на нас: "Мы хотим с вами сыграть в Москве". Потом исчезают на неделю, возвращаются и говорят: "Нет, мы не будем". Наверное, посоветовались с кем-то в правительстве, им сказали, что ехать не надо,

– заскулил Карпин.

Отметим, что из-за военной агрессии против Украины все сборные и клубы РФ отстранены от международных турниров. Чтобы делать вид с отсутствием изоляции, россияне проводят товарищеские матчи. В 2023 году таких собралось три: против Ирана, Ирака и Катара.

Впереди сборную РФ ждет полная неопределенность. Руководителям РФС снова придется покупать лояльность третьих стран, чтобы провести хотя бы один выставочный матч.

Кстати, за два года сборная РФ еще ни разу не сыграла в Москве. Возможно им мешают "хлопки", который в последнее время участились в столице террористов.