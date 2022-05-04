Тренер сборной по биатлону пролил свет на будущее сестер Семеренко в новом сезоне

С расположения сборной Украины по биатлону начали поступать первые свежие новости. Однако поклонников биатлона беспокоит еще один вопрос: "Можно ли будет увидеть сестер Семеренко в следующем сезоне?".

Ждать сестер снова на биатлонной трассе

В объявленном сборной составе нет ни Вали, ни Виты Семеренко. Это заставило фанатов усомниться в том, смогут ли они хотя бы еще раз увидеть легендарные сестры на биатлонной трассе.

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Новый старший тренер женской команды Александр Кравченко прокомментировал ситуацию вокруг Вита и Вали. По его словам, пока не обе еще до конца не определились со своим будущим. Если Валя будет тренироваться с командой Б и будет отталкиваться от результатов гонок, то ее родная сестра пока еще в раздумьях.

Вита Семеренко пока не решила, будет ли возобновлять тренировочный процесс и карьеру. Валентина же планирует поддерживать форму с командой "Б" и, отталкиваясь от результатов, будет принимать решение о продолжении выступлений,

– сказал главный наставник сборной.

Напомним, что Вита Семеренко в 2017 году вернулась в биатлон после рождения сына. Ее камбэк был успешным. Уже в первой гонке Вита завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка IBU в эстонском Отепе в смешанной эстафете.

Здоровье не позволило Вале Семеренко полностью проявить себя на зимней Олимпиаде в Пекине. Валентина уже в первой гонке почувствовала себя не очень хорошо, из-за чего была вынуждена сойти с дистанции. Семеренко досрочно закончила свои выступления на пекинской трассе.

Кто уж точно будет выступать в новом сезоне

Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок, включенные в команду "А".

Следует отметить, что все девочки получили предложения тренироваться в общей команде. Лидер команды Джима уже ответила впоследствии, отказавшись продолжать сотрудничество со словенским специалистом Урошем Веллепцем.

Парикмахер же теперь будет работать со сборной Германии.

20 – 25 мая украинская сборная начнет подготовку к новому биатлонному сезону-2022/2023.

Напомним, что от команды отстранили натурализованных биатлонисток – Екатерину Бех, Ольгу Абрамову, Дарью Сидорову и Оксану Москаленко.