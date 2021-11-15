Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прикован к инвалидной коляске

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал пропустил пресс-конференции перед матчем с Норвегией в отборе на чемпионат мира. Нидерландский специалист из-за перелома прикован к инвалидной коляске.

У ван Гала серьезная травма

70-летний тренер сломал бедренную кость в расположении сборной Нидерландов. Несчастный случай произошел после прогулки на велосипедах.

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Сейчас ван Гал не может ходить, поэтому передвигается в инвалидной коляске. Несмотря на травму тренер присутствовал на финальной тренировке сборной Нидерландов.

Помощник ван Гала возил его на гольф-каре.



Ван Гал передвигался в гольф-каре на тренировке / Скриншот видео Algemeen Dagblad

Также наставник "оранжевых" уверен, что перелом не помешает ему руководить командой в матче с Норвегией, который состоится 16-го ноября.

Мне очень больно, поэтому я в инвалидной коляске. Я все могу, мозг у меня по-прежнему работает. Я понимаю, что это будет выглядеть немного неестественно, но работа тренера выполняется мозгом. На тренировке я делал все как обычно,

– сказал специалист.

По предварительной информации, ван Галу не требуется операция. Но стоит отметить, что у людей старшего возраста кость хуже срастается, из-за чего есть риск не восстановиться полноценно.

Выйдут ли Нидерланды на ЧМ-2022

Перед последним туром сборная Нидерландов лидирует в группе G. Команда ван Гала может выйти на ЧМ-2022 как напрямую или плей-офф, так и вообще пролететь мимо Мундиаля в Катаре.

Сейчас "оранжевые" только на 2 очка опережают Турцию и Норвегию. Свою задачу Нидерланды могут решить в очной игре против Норвегии, если не проиграют.

В то же время Турция в параллельном матче попытается победить Черногорию.