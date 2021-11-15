У ван Гала серйозна травма

70-річний тренер зламав стегнову кістку у розташуванні збірної Нідерландів. Нещасний випадок стався після прогулянки на велосипедах.

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Наразі ван Гал не може ходити, тому пересувається в інвалідному візку. Попри травму тренер був присутній на фінальному тренуванні збірної Нідерландів.

Помічник ван Гала возив його на гольф-карі.



Ван Гал пересувався у гольф-карі на тренуванні / Скриншот відео Algemeen Dagblad

Також наставник "помаранчевих" впевнений, що перелом не завадить йому керувати командою у матчі з Норвегією, який відбудеться 16-го листопада.

Мені дуже боляче, тож я в інвалідному візку. Я все можу, мозок у мене, як і раніше, працює. Я розумію, що це виглядатиме трохи неприродно, але робота тренера виконується мозком. На тренуванні я робив усе як завжди,

– сказав фахівець.

За попередньою інформацією, ван Галу не потрібна операція. Та варто зазначити, що в людей старшого віку кістка гірше зростається, через що є ризик не відновитися повноцінно.

Чи вийдуть Нідерланди на ЧС-2022

Перед останнім туром збірна Нідерландів лідирує у групі G. Команда ван Гала може вийти на ЧС-2022 як напряму чи плей-офф, так і взагалі пролетіти повз Мундіаль у Катарі.

Наразі "помаранчеві" тільки на 2 очки випереджають Туреччину та Норвегію. Своє завдання Нідерланди можуть вирішити в очній грі проти Норвегії, якщо не програють.

Водночас Туреччина у паралельному матчі спробує перемогти Чорногорію.