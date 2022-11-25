Тренер сборной Испании запретил игрокам оргии перед матчами: при чем здесь его дочь

Наставник "фурии рохи" Луис Энрике откровенно высказался об интимных отношениях перед играми. Коуч объяснил, почему не против такой нагрузки для подопечных.

Испания крайне удачно стартовала на чемпионате мира 2022 года. Команда Луиса Энрике одержала сухую победу над Коста-Рикой, забив в ворота Кейлора Наваса семь мячей.

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Тем временем тренер поделился своим мнением по поводу занятия сексом перед поединками. Он считает, что такое времяпрепровождение не является табу для его игроков, однако все же есть некоторые запреты.

Считаю секс перед матчами совершенно нормальным явлением. Но если ты на оргии вечером перед матчем, это не идеальный вариант. Ну, вы меня поняли. Когда игроки в клубах, вообще за это не волнуюсь. Если они это делают, это потому, что это имеет хороший эффект для них. Учитывая здравый смысл, каждый может заниматься сексом со своей женой или с кем пожелает. Это нормально. Считаю секс важным. Когда я был футболистом, то когда мог, делал с женой то, что мы должны были делать,

– заявил Луис Энрике.

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Интересно отметить, что дочь испанского коуча Сира Мартинес является девушкой хавбека Барселоны Феррана Торреса. В матче с Коста-Рикой 22-летний футболист отличился двумя голами.

Следующий поединок "фурия роха" сыграет в воскресенье, 27 ноября. Испания будет простоять Германии, которая в первом туре опозорилась против японцев (1:2). Начало – в 21:00 по киевскому времени.