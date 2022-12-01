Тренер сборной Дании раскритиковал результат своей команды на ЧМ – назвал выступление полным дерьмом

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд недоволен перформансом своей команды на чемпионате мира в Катаре. Коуч не искал оправданий и взял всю вину на себя.

Сборная Дании в последнем туре уступила сборной Австралии (1:0). Этим они не только позволили "сокерс" сенсационно преодолеть групповой этап, но и сами заняли последнее место в квартете. До этого они уступили сборной Франции (2:1) и сыграли вничью со сборной Туниса (0:0).

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Эмоции тренера

Хьюлманд акцентировал на ответственности работы тренеров сборных . Поделился своими чувствами и всю вину за провал взял на себя:

"На чемпионате мира так мало времени, так мало дней, и это должно буквально толкать под зад, когда вы все вместе. Но этого не произошло. Если ты тренер клуба, то у тебя всегда есть еще один матч. Если вы потерпели поражение, то снова играете за несколько дней.А тут другая ситуация.Пройдет еще четыре года до следующего чемпионата мира.Я расстроен, мне грустно.С точки зрения футбола наше выступление было просто дерьмом.И я говорю не о футболистах.Это моя ответственность.Наша игра – это было какое-то дерьмо. Слишком плохо", – сказал тренер.

Выступление сборной Дании считают провальным, поскольку команда квалифицировалась на ЧМ с первого места из своей группы (27 из 30 возможных очков), удачно выступила в Лиге Наций (второе место в дивизионе А) и на Евро-2020 дошла до полуфинала, где уступила сборной Англии со счетом 2:1.