Матч против Польши для форварда ПСЖ стал уже 22 в футболке сборной Аргентины на чемпионатах мира. Марадона за свою карьеру провел 21 игру на мундиалях.

Месси стал рекордсменом сборной Аргентины, опередив легендарного Марадону.

Месси прокомментировал побиение рекорда Марадоны

Лидер сборной Аргентины заверил, что он сам недавно не знал, что настолько близок к рекорду. Так что узнал об этом незадолго до исторического для себя и сборной матча.

Приятно поставить такой реакорд. Думаю, Диего был бы суперсчастлив за меня, потому что он всегда относился ко мне с большой любовью. Он всегда был счастлив, когда у меня дела шли хорошо,

– убежден Лео Месси.

Напомним, легенда сборной Аргентины Диего Марадона умер трагически в 2020 году, когда ему было 60. В своей жизни он сыграл на четырех чемпионатах мира – в 1982, 1986, 1990 и 1994 годах. Также был главным тренером Аргентины на ЧМ-2010.

Вместе со сборной Марадона смог выиграть чемпионат мира в 1986 году и стать вице-чемпионом в 1990 году. На счету Месси пока только одно вице-чемпионство – в 2014 году Аргентина в финале уступила Германию.