Тренер получил огнестрельное ранение во время матча в Аргентине: видео стрельбы
Источник:Ascenso del Interior
Матч одного из дивизионов чемпионата Аргентины закончился стрельбой на трибунах. Огнестрельное ранение получил тренер гостей.
Стрельба началась за восемь минут до конца матча на трибунах болельщиков клуба хозяина – Уракану. К тому времени команда побеждала 3:1.
После звука выстрелов футболисты на поле скрылись за его пределы, а затем и в подтрибунные помещения.
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Именно в этот момент огнестрельное ранение в плечо получил тренер команды-гостей Маурисио Ромеро. На видео с матча видно, как он хватается за плечо в один момент.
Видео момента ранения тренера в плечо (18+)
Ранение оказалось не критическое – жизни и здоровью тренера ничего не угрожает, он находится в больнице и планирует написать заявление в полицию.
Стоит добавить, что стрельба на трибунах перепугала не только футболистов на поле, но и зрителей на трибунах. Они были вынуждены прятаться за бетонными блоками.
Впоследствии на стадион прибыла полиция.