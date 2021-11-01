Тренер отримав вогнепальне поранення під час матчу в Аргентині: відео стрілянини

Матч одного з дивізіонів чемпіонату Аргентини закінчився стріляниною на трибунах. Вогнепальне поранення отримав тренер гостей.

Стрілянина розпочалася за вісім хвилин до кінця матчу на трибунах вболівальників клубу господаря – Уракану. На той час команда перемагала 3:1.

Після звуку пострілів футболісти на полі втекли за його межі, а згодом і до підтрибунних приміщень.

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Саме в цей момент вогнепальне поранення у плече отримав тренер команди-гостей Маурісіо Ромеро. На відео з матчу видно, як він хапається за плече в один момент.

Відео моменту поранення тренера в плече (18+)

Поранення виявилося не критичне – життю та здоров'ю тренера нічого не загрожує, він перебуває у лікарні та планує написати заяву в поліцію.

Варто додати, що стрілянина на трибунах перелякала не лише футболістів на полі, але й глядачів на трибунах. Вони були зміщені ховатися за бетонними блоками.

Згодом на стадіон прибула поліція.