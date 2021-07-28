Тренер надавал пощечин дзюдоистке перед ее выступлением на Олимпиаде: видео

Немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос не слишком удачно выступила на Олимпиаде-2020, вылетев уже после первого боя. Но спортсменка запомнилась не так своим выступлением, а тем, как ее на бой настраивал тренер.

Мартина Трайдос выступает в весовой категории до 63 килограмм. И в первом бою противостояла венгерке Софи Эзбаш. Перед боем тренер немки встряхнул ее, после чего дал две пощечины по лицу.

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Этот момент попал в трансляцию соревнований и довольно быстро разлетелся по сети.

Поэтому Мартине Трайдос пришлось самой объяснять, что произошло. По ее словам, это ритуал, который она сама нашла. Все ради того, чтобы завестись на бой. Поэтому ее тренер только сделал то, что она попросила.