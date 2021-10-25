Тренер Миная пригрозил звездному Селезневу изгнанием
Источник:Великий футбол
Футболист закарпатского "Миная" Евгений Селезнев в сезоне 2021/2022 украинской Премьер-лиги не отметился ни одним голом. И попал под критику главного тренера команды Игоря Леонова.
36-летний форвард продолжает стремиться побить рекорд динамовца Максима Шацких, который в национальных чемпионатах забил 124 мяча. Селезнев отстает от узбека на восемь точных ударов.
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"Женя хочет забить восемь голов, и я постараюсь ему в этом помочь. Но он должен пересмотреть свою жизнь за футбольным поле. Он ведь то в тренажерный зал поедет, то боксом увлечется. Хорошо, что еще и борьбой не занимается", – высказался наставник.
Правда, проблем с общением в коллективе у скандального футболиста сейчас нет.
"Он – авторитет в команде. Ребята к нему хорошо относятся. Но, самое главное, что и он к ребятам хорошо относится. Он не ставит себя выше команды. Если будет ставить себя выше команды, я ему скажу "До свидания", – предупредил Леонов.
Что известно о Селезневе
- Событием матча 12-го тура УПЛ Рух – Минай стал юбилейный, 250-ым, матчем нападающего закарпатского клуба Евгения Селезнева.
- 36-летний Селезнев выступал в УПЛ в составе пяти клубов: в Арсенале – 36 игр, в Шахтере – 55, в Днепре – 139, в Колосе – 10 и в Минае – 10. Свою дебютную игру в Чемпионатах Селезнев провел в составе Арсенала 4 марта 2007 года в Одессе в гостевом матче киевского клуба против Черноморца.