Тренер Миная пригрозил звездному Селезневу изгнанием

Футболист закарпатского "Миная" Евгений Селезнев в сезоне 2021/2022 украинской Премьер-лиги не отметился ни одним голом. И попал под критику главного тренера команды Игоря Леонова.

36-летний форвард продолжает стремиться побить рекорд динамовца Максима Шацких, который в национальных чемпионатах забил 124 мяча. Селезнев отстает от узбека на восемь точных ударов.

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"Женя хочет забить восемь голов, и я постараюсь ему в этом помочь. Но он должен пересмотреть свою жизнь за футбольным поле. Он ведь то в тренажерный зал поедет, то боксом увлечется. Хорошо, что еще и борьбой не занимается", – высказался наставник.

Правда, проблем с общением в коллективе у скандального футболиста сейчас нет.

"Он – авторитет в команде. Ребята к нему хорошо относятся. Но, самое главное, что и он к ребятам хорошо относится. Он не ставит себя выше команды. Если будет ставить себя выше команды, я ему скажу "До свидания", – предупредил Леонов.

Что известно о Селезневе