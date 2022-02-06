Удручает, что такое происходит в 21 веке, – Гвардиола поговорит с Зинченко об агрессии России

6 февраля 2022 , 13:15
Читати новину українською

Источник:

сайт Манчестер Сити

Главный наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, что будет разговаривать с Александром Зинченко, но не на футбольную тематику. Тренер хочет узнать больше о ситуации на границе Украины с Россией.

Гвардиола обеспокоен событиями в Украине

Наставник "горожан" признался, что пока еще не успел пообщаться с Александром Зинченко. Ведь футболист всего несколько дней назад вернулся в команду после полученной травмы. Но разговор между тренером и левым защитником точно будет. Пепа Гвардиолу беспокоят события в Украине, откуда родом его подопечный.

К теме Россия уже стянула 70% сил и средств необходимых для вторжения, – The Washington Post

Испанский тренер хочет узнать больше о ситуации в Украине, связанной с возможным вторжением российских войск на украинскую территорию. Гвардиола поддержал родную страну Зинченко и пожелал украинцам оставаться сильными.

Удручает тот факт, что такие вещи случаются в 21 веке – принимать такие решения в своих политических интересах. Трудно это принять. Соседние страны, которые были вместе. Нужно оставаться сильным. К сожалению, происходит то, что происходит,
сказал специалист.

Зинченко помог Манчестер Сити переиграть Фулхэм в 1/16 финала Кубка Англии. Украинец появился на поле после перерыва.

Россия стянула войска к украинской границе

  • Новость о возможном вторжении российских войск в Украину разлетелась на весь мир.
  • Россия же анонсировала проведение новых военных учений в 50 километрах от границы Украины.
  • В Минобороны Украины успокоили украинцев, уверяя, что повторения сценария 2014 года не будет. Ведь Украина готова к наступлению страны-агрессора.
  • США и Великобритания активно помогают нашей стране качественно подготовиться к возможному вторжению российских войск.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что их страна автоматически применит санкции против России, если их войска пересекут границу с Украиной.
  • Германия в очередной раз отказалась помочь украинскому государству с оружием, объяснив свою позицию.
Автор: Софія Кулай