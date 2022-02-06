Удручает, что такое происходит в 21 веке, – Гвардиола поговорит с Зинченко об агрессии России
Источник:сайт Манчестер Сити
Главный наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, что будет разговаривать с Александром Зинченко, но не на футбольную тематику. Тренер хочет узнать больше о ситуации на границе Украины с Россией.
Гвардиола обеспокоен событиями в Украине
Наставник "горожан" признался, что пока еще не успел пообщаться с Александром Зинченко. Ведь футболист всего несколько дней назад вернулся в команду после полученной травмы. Но разговор между тренером и левым защитником точно будет. Пепа Гвардиолу беспокоят события в Украине, откуда родом его подопечный.
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Испанский тренер хочет узнать больше о ситуации в Украине, связанной с возможным вторжением российских войск на украинскую территорию. Гвардиола поддержал родную страну Зинченко и пожелал украинцам оставаться сильными.
Удручает тот факт, что такие вещи случаются в 21 веке – принимать такие решения в своих политических интересах. Трудно это принять. Соседние страны, которые были вместе. Нужно оставаться сильным. К сожалению, происходит то, что происходит,
– сказал специалист.
Зинченко помог Манчестер Сити переиграть Фулхэм в 1/16 финала Кубка Англии. Украинец появился на поле после перерыва.
Россия стянула войска к украинской границе
- Новость о возможном вторжении российских войск в Украину разлетелась на весь мир.
- Россия же анонсировала проведение новых военных учений в 50 километрах от границы Украины.
- В Минобороны Украины успокоили украинцев, уверяя, что повторения сценария 2014 года не будет. Ведь Украина готова к наступлению страны-агрессора.
- США и Великобритания активно помогают нашей стране качественно подготовиться к возможному вторжению российских войск.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что их страна автоматически применит санкции против России, если их войска пересекут границу с Украиной.
- Германия в очередной раз отказалась помочь украинскому государству с оружием, объяснив свою позицию.