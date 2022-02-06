Удручает, что такое происходит в 21 веке, – Гвардиола поговорит с Зинченко об агрессии России

Главный наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, что будет разговаривать с Александром Зинченко, но не на футбольную тематику. Тренер хочет узнать больше о ситуации на границе Украины с Россией.

Гвардиола обеспокоен событиями в Украине

Наставник "горожан" признался, что пока еще не успел пообщаться с Александром Зинченко. Ведь футболист всего несколько дней назад вернулся в команду после полученной травмы. Но разговор между тренером и левым защитником точно будет. Пепа Гвардиолу беспокоят события в Украине, откуда родом его подопечный.

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Испанский тренер хочет узнать больше о ситуации в Украине, связанной с возможным вторжением российских войск на украинскую территорию. Гвардиола поддержал родную страну Зинченко и пожелал украинцам оставаться сильными.

Удручает тот факт, что такие вещи случаются в 21 веке – принимать такие решения в своих политических интересах. Трудно это принять. Соседние страны, которые были вместе. Нужно оставаться сильным. К сожалению, происходит то, что происходит,

– сказал специалист.

Зинченко помог Манчестер Сити переиграть Фулхэм в 1/16 финала Кубка Англии. Украинец появился на поле после перерыва.

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