Тренер Манчестер Сити Гвардиола назвал НАТО неудачниками из-за нападения России на Украину

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола на пресс-конференции матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед высказался по поводу нападения путинских войск на Украину и морального положения Александра Зинченко.

Тренер подверг критике НАТО

Гвардиола считает, что политики должны были предотвратить войну.

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"Политики могли бы предотвратить эти вещи. Однако это в конце концов происходит, потому что они полностью потерпели неудачу. Это потому, что они могут решить эту проблему. Страдают невинные люди, и это продолжается. НАТО и европейские страны потерпели неудачу", – сказал тренер МанСити. .

Также Хосеп Гвардиола рассказал об Александре Зинченко после военной агрессии РФ:

Зинченко вовлечен в разные акции помощи своей стране. Он знает лучше всех, у него там есть семья. Ситуация усугубляется, длится восемь, девять дней. К сожалению, это будет продолжаться.

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