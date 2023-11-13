"Это безумие": наставник Ливерпуля возмутился действиями АПЛ в преддверии матча

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп выразил свое недовольство по поводу матча команды против Манчестер Сити на ранний слот в 12:30. Он отметил, что у игроков мало времени на восстановление.

Матч Манчестер Сити – Ливерпуль состоится после паузы на матче сборных. Клопп отметил, что футболисты имеют минимальное количество времени на восстановление.

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Клопп: Как это возможно

Тренер отметил, что пока будет пауза на матчи сборных, после нее команда успеет провести только одну тренировку перед матчем с Манчестер Сити.

Вы можете снова сказать, что я по этому поводу, но как можно ставить такой матч на 12:30 (по лондонскому времени)? Тот, кто принимает такие решения, вообще не чувствует футбол. Как это возможно?

- сказал Клопп.

Наставник Ливерпуля назвал действия АПЛ безумием.

"У нас на две команды, наверное, 30 сборников, в том числе из Южной Америки. Как им подготовиться? Это безумие", — добавил тренер.

Ранее он несколько раз уже высказывался по поводу того, что матчи "красных" после паузы на сборные или еврокубки ставят на ранний слот в субботу.

Матч Манчестер Сити – Ливерпуль состоится 25 ноября в 14:30.