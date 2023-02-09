Вернидуб спел с детьми "Ой, у лузі червона калина" после игры Кривбасса: патриотическое видео

Криворожский Кривбасс продолжает подготовку ко второму кругу сезона УПЛ-2022/2023. Подопечные Юрия Вернидуба встретились с бывшей командой наставника Шерифом из Молдовы.

Нынешняя команда Юрия Вернидуба стартовала с двух голов в ворота Шерифа. Сначала мяч после удара Задераки и рикошета открыл счет в матче. В первом тайме мяч во второй раз побывал во владениях клуба из Молдовы. Точный удар удался Хомченовскому.

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Победил "бывших" и спел

Во второй 45-минутке Шериф хватило всего на один гол от Гарананги. В итоге – 2:1, волевая победа Кривбасса. Команда Вернидуба обыграла участника Лиги чемпионов, побеждавшего даже мадридский Реал. Это было дважды и под руководством украинского наставника.

Напомним, что после 24 февраля Вернидуб прекратил работу в Шерифе и вернулся в Украину, чтобы защитить родную страну от врага. Юрий Николаевич возглавлял молдован с декабря 2020 года.

После поединка главный тренер Кривбасса вместе с детьми, которые были на трибунах, исполнил знаменитый хит войны в Украине "Ой, у лізі червона калина".

После чего украинский наставник пошел на флеш-интервью, а на фоне продолжала звучать песня в исполнении юных футбольных фанатов.

Вернидуб спел с украинскими детьми: смотрите видео

Юрий Вернидуб стал главным тренером Кривбасса в июне 2022 года. У наставника контракт до 30 июня 2025 года и провел во главе команды 15 матчей.

Отметим, что товарищеский матч Кривбасса против Шерифа в турецком Белеке посетили дети из домов и интернатов, которые из Кривого Рога перебазировали в Турцию из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

После победного поединка команда сделала общее фото, охотно делала индивидуальные фото и раздавала автографы.



Дети из интернатов поддержали Кривбасс в Турции / Фото криворожского клуба

Кривбасс закончил первый круг УПЛ на 8-м месте, имея в своем активе 18 очков. Столько же у Металлиста 1925 и Ворсклы, занимающих 7-ю и 9-ю позиции соответственно.

К слову, 9 февраля Кривбасс сыграет еще один контрольный поединок против Нефтчи. Начало встречи в 16:30 (по киевскому времени).