Тренер французского клуба устроил драку прямо во время матча: видео схватки

Матч французской Лиги 1 Лилль – Мец запомнился отнюдь не игрой. Главный тренер гостей решил выяснить отношения с работником соперника с помощью физической силы.

Выяснил отношения с помощью кулаков

60-летний наставник Меца Фредерик Антонетти не выдержал напряжения матча и решил добавить поединку зрелищности. Главный тренер гостей на эмоциях набросился с кулаками на спортивного директора Лилля Сильвена Армана, пишет 24 канал.

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Разнимать бросились работники клубов и охрана, которая обеспечивала культурное проведение матча. За это поведение наставник Меца получил прямую красную карточку от главного арбитра поединка и был вынужден покинуть техническую зону.

Видео схватки

. Фредерик Антонетти возглавляет Мец с октября 2022 года. Под его руководством клуб провел 25 матчей, которых одержал 4 победы, расписал 8 мировых и потерпел 13 поражений.

Отметим, что в компенсированное судьей до встречи время свою вторую желтую получил вингер Лилля Эдон Жегрова и отправился отдыхать в подтрибунное помещение. А после стычки за пределами поля рефери показал еще два предупреждения.

Тот момент, когда за пределами поля было гораздо интереснее, чем непосредственно в матче. Поединок закончился нулевой мировой.