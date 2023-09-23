Встретился со своей вечной проблемой: тренер Дженоа объяснил, почему Малиновский мало играет

Руслан Малиновский проводит мало времени на футбольном поле в итальянском коллективе. Украинец уже встречался с причиной проблемы.

Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино рассказал об адаптации Руслана Малиновского в команде. Наставник тако объяснил, почему хавбек пока не является ведущим игроком "грифонов".

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Ждут газона

Руслан Малиновский столкнулся со своей вечной проблемой – специалисты не могут ему найти позиции на поле, чтобы украинец демонстрировал свою лучшую игру. В частности, универсальный хавбек проводил мало времени на газоне в составах Аталанты (уже в конце) и Марселя, а также иногда даже не вызывался в состав сборной Украины, хотя выглядел очень сильно на европейской арене.

Теперь в поисках "залога успеха игры" Малиновского находится и главный тренер Дженоа Альберто Джилардино. Дело в том, что болельщики ожидали чаще видеть звездного украинца, однако он вряд ли может себя назвать лидером коллектива, имея мало игрового времени в активе. К тому же наставник "грифонов" отметил, что у Руслана появился конкурент, "перетягивающий на себя одеяло". Но Джилардино не списывает со счетов Малиновского, а дает еще время на адаптацию, поэтому украинец не останется в тени.

Против Лече было нелегко: они хорошо играют в связях, много двигаются и хорошо работают с крайними защитниками и полузащитниками. Мы давали бить с дальней дистанции, особенно в данный момент с голом. Но понравилось желание не сдаваться. Понемногу вводим в состав Малиновского, ищем правильную позицию в командном балансе. Когда Гудмундссон зажигает – он делает разницу, словно Малиновский. Они оба имеют качество, должны стать более решительными в атаках,

– сказал Джилардино.

Напомним, что Малиновский перебрался в Дженоа из марселя на правах аренды. Руслан провел в футболке "грифонов" четыре поединка, но вот с каждым матчем его игровое время уменьшалось (с Лацио отыграл 70 минут, с Торино – 57, с Наполи – 16, а с Лечче – только одну минуту плюс компенсированное время)