Тренер Днепра-1 Йовичевич вышел на мирную акцию в поддержку Украины: фото из Хорватии
6 марта 2022 , 10:27Читати новину українською
Источник:инстаграмм Днепр-1
Игорь Йовичевич – один из самых патриотических тренеров Украины. Хотя по национальности он хорват.
Хорватский тренер с украинским сердцем
Наставник Днепра-1 Игорь Йовичевич успел не только выучить украинский язык, но и лучше разговаривать на нем, чем некоторые украинцы. Хорватский тренер принял участие в мирном митинге в Загребе.
Читайте также Мои мысли с оставшимися на базе футболистами, – Луческу поддержал игроков ДинамоОн вместе с женой взял в руки плакаты и выразили свою поддержку Украине. На их баннерах были написаны уже известные на весь мир лозунги "Слава Украине", "Героям Слава".
Йовичевич с женой поддержал Украину / Фото из инстаграмма Днепра-1
Карьера Йовичевича в Украине
- В своей карьере есть опыт выступлений в Украине. С 2003 по 2004 год играл за львовские Карпаты.
- После окончания карьеры футболист вернулся во Львов уже в качестве директора (2010 год).
- Возглавлял молодежную и юношескую команды Карпат, а в 2014 исполнял обязанности главного тренера "львов".
- Приводил юношескую команду к бронзовым наградам чемпионата Украины (2013/2014).
- После чего возглавил главную команду. Пробыл на этом посту с июня 2014-го по декабрь 2015-го. После окончания сделки покинул Карпаты.
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