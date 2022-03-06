Тренер Днепра-1 Йовичевич вышел на мирную акцию в поддержку Украины: фото из Хорватии

Игорь Йовичевич – один из самых патриотических тренеров Украины. Хотя по национальности он хорват.

Хорватский тренер с украинским сердцем

Наставник Днепра-1 Игорь Йовичевич успел не только выучить украинский язык, но и лучше разговаривать на нем, чем некоторые украинцы. Хорватский тренер принял участие в мирном митинге в Загребе.

Читайте также Мои мысли с оставшимися на базе футболистами, – Луческу поддержал игроков Динамо

Он вместе с женой взял в руки плакаты и выразили свою поддержку Украине. На их баннерах были написаны уже известные на весь мир лозунги "Слава Украине", "Героям Слава".



Йовичевич с женой поддержал Украину / Фото из инстаграмма Днепра-1

Карьера Йовичевича в Украине

В своей карьере есть опыт выступлений в Украине. С 2003 по 2004 год играл за львовские Карпаты.

После окончания карьеры футболист вернулся во Львов уже в качестве директора (2010 год).

Возглавлял молодежную и юношескую команды Карпат, а в 2014 исполнял обязанности главного тренера "львов".

Приводил юношескую команду к бронзовым наградам чемпионата Украины (2013/2014).

После чего возглавил главную команду. Пробыл на этом посту с июня 2014-го по декабрь 2015-го. После окончания сделки покинул Карпаты.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!