Тренер Днепра-1 Йовичевич вышел на мирную акцию в поддержку Украины: фото из Хорватии

6 марта 2022 , 10:27
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Источник:

инстаграмм Днепр-1

Игорь Йовичевич – один из самых патриотических тренеров Украины. Хотя по национальности он хорват.

Хорватский тренер с украинским сердцем

Наставник Днепра-1 Игорь Йовичевич успел не только выучить украинский язык, но и лучше разговаривать на нем, чем некоторые украинцы. Хорватский тренер принял участие в мирном митинге в Загребе.

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Он вместе с женой взял в руки плакаты и выразили свою поддержку Украине. На их баннерах были написаны уже известные на весь мир лозунги "Слава Украине", "Героям Слава".


Йовичевич с женой поддержал Украину / Фото из инстаграмма Днепра-1

Карьера Йовичевича в Украине

  • В своей карьере есть опыт выступлений в Украине. С 2003 по 2004 год играл за львовские Карпаты.
  • После окончания карьеры футболист вернулся во Львов уже в качестве директора (2010 год).
  • Возглавлял молодежную и юношескую команды Карпат, а в 2014 исполнял обязанности главного тренера "львов".
  • Приводил юношескую команду к бронзовым наградам чемпионата Украины (2013/2014).
  • После чего возглавил главную команду. Пробыл на этом посту с июня 2014-го по декабрь 2015-го. После окончания сделки покинул Карпаты.

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Автор: Софія Кулай