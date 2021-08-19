Тренер Черноморца Анненков будет работать с Петраковым в сборной Украины

Александр Петраков уже скоро определится со своими помощниками в сборной Украины. В тренерский штаб войдет Андрей Анненков.

Первого ассистента определено

64-летний Александр Петраков объявил долгожданный тренерский штаб в "сине-желтой" команде. Один из кандидатов уже согласился на предложение исполняющего обязанности тренера сборной Украины.

Интересно Сборная Украины начнет подготовку к отбору на ЧМ-2022 без главного нападающего

Андрей Анненков обсудил предложение Петракова с руководством и тренером Черноморца, где работает специалист. Специалист планирует совмещать работу в клубе и сборной.

Помощник отметил, что новый тренерский штаб ждет сложный экзамен. Тренеры работали с юношескими командами, но в сборной Украины другая специфика. Анненков не знает, прислушиваются ли к их требованиям футболисты.

Сложно будет во всех планах. Как команда примет – это не "молодежка". Услышат нас или нет, будет ли взаимопонимание. Здесь же времени совсем нет – сразу игры. Нет времени на то, чтобы мы привыкали друг к другу. В конце концов, увидим, как оно будет. Все решится в ближайшее время,

– заявил 52-летний тренер.

Тренерская карьера Анненкова

После окончания карьеры футболиста стал тренером. В 2007 году работал помощником главного тренера в клубе Княжа. Пробыв год перешел в Прикарпатье. А с 2009 года работал детским тренером в киевском Арсенале.

В феврале 2014 года был назначен главным тренером обновленного киевского Арсенала, который со следующего года выступал во Второй лиге Украины. Но уже в 2015-м покинул команду.

Перед началом сезона-2021/2022 вошел в тренерский штаб одесского Черноморца.

Кого хочет видеть Петраков в тренерском штабе

Александр Петраков хочет видеть среди ассистентов вышеупомянутого Андрея Анненкова. Тренером вратарей может стать опытный Вячеслав Кернозенко, специалистами по физподготовке – Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый. Также новый наставник сборной не прочь оставить в штабе Александра Шовковского, который помогал Андрею Шевченко.

Сейчас новоиспеченный наставник еще не связывался с возможными помощниками. Вероятно, что этот список пополнит еще один тренер. Правда, его фамилию Петраков не назвал.