"Игра Забарного – один из немногих положительных моментов": тренер Борнмута о дебюте украинца

Украинский защитник Илья Забарный впервые сыграл полный матч за Борнмут. Несмотря на проигрыш команды, тренер "вишен" поддержал молодого футболиста.

В матче 36-го тура АПЛ с Кристал Пелас (0:2) состоялся дебют Ильи Забарного в стартовом составе Борнмута. Украинец провел 90 минут в поле, сыграв на позиции правого центрального защитника.

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Играл хорошо, но команда не была на своем уровне

В первом тайме экс-динамовец не сумел помешать хавбеку Кристал Пелас Уилфриду Заху выполнить голевую передачу на Эберечи Эзе, который открыл счет в матче. Несмотря на ошибку в этом эпизоде, в общем Забарный сыграл достаточно уверенно. Неудивительно, что главный тренер "вишен" Гарри О'Нил отметил игру 20-летнего защитника.

"Он хорошо провел свой первый матч в английской Премьер-лиге. Это была хорошая игра против хорошо атакующей команды. Да, он показал свое качество, у Забарного были довольно неплохие отрезки против Кристал Пелас. Могу сказать, что у него заметный прогресс.

Игра Забарного – один из немногих положительных моментов для нас в этой игре. Он играл хорошо, но команда не была на своем уровне", – отметил после матча О'Нил.

Шанс Забарного завоевать место в основе

За два тура до завершения чемпионата Англии Борнмут гарантировал себе прописку в элите на следующий сезон. Команда Забарного в 36 матчах набрала 39 очков и занимает 14 место в таблице АПЛ. От зоны вылета "вишен" удаляет 7 баллов.

Илья Забарный провел в Премьер-лиге 3 матча. Поскольку турнирную задача Борнмут решил, по всей вероятности, Гарри О'Нил в последних двух матчах предоставит игровую практику Забарному с прицелом на следующий сезон.