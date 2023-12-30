Трубин снова сыграл на "ноль": как тренер Бенфики оценил игру украинского голкипера

Вратарь португальской Бенфики Анатолий Трубин все увереннее чувствует себя в новом клубе. Благодаря надежной игре украинца "орлы" вернулись на первую строчку таблицы чемпионата.

В матче 15-го тура чемпионата Португалии Бенфика разгромила Фамаликан со счетом 3:0. Весь матч в составе хозяев отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин.

Читайте также Трубин арендует стильный дом форварда сборной Украины, провалившийся в Бенфике

Прогресс Трубина

Украинский легионер Бенфики отразил все удары и сохранил ворота "сухими". Феерическую игру Трубина после матча прокомментировал тренер Бенфики Рогер Шмидт.

Фамаликан создавал хорошие моменты и нам нужна была помощь нашего голкипера. Трубин прогрессирует все больше, у него все складывается очень хорошо. Мы всегда можем на него рассчитывать, когда нам это нужно,

– отметил Шмидт.

Успехи Трубина в Бенфике

Напомним, что Анатолий Трубин летом присоединился к Бенфике. Украинец быстро стал основным голкипером "орлов".

С начала сезона Трубин сыграл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 17 голов и отстоял 8 матчей на "ноль".

Благодаря надежной игре Анатолия Бенфика лидирует в чемпионате Португалии и пробилась в плей-офф Лиги Европы.

Видеообзор матча Бенфика – Фамаликан