Трубин снова сыграл на "ноль": как тренер Бенфики оценил игру украинского голкипера
Источник:ФК Бенфика
Вратарь португальской Бенфики Анатолий Трубин все увереннее чувствует себя в новом клубе. Благодаря надежной игре украинца "орлы" вернулись на первую строчку таблицы чемпионата.
В матче 15-го тура чемпионата Португалии Бенфика разгромила Фамаликан со счетом 3:0. Весь матч в составе хозяев отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин.
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Прогресс Трубина
Украинский легионер Бенфики отразил все удары и сохранил ворота "сухими". Феерическую игру Трубина после матча прокомментировал тренер Бенфики Рогер Шмидт.
Фамаликан создавал хорошие моменты и нам нужна была помощь нашего голкипера. Трубин прогрессирует все больше, у него все складывается очень хорошо. Мы всегда можем на него рассчитывать, когда нам это нужно,
– отметил Шмидт.
Успехи Трубина в Бенфике
- Напомним, что Анатолий Трубин летом присоединился к Бенфике. Украинец быстро стал основным голкипером "орлов".
- С начала сезона Трубин сыграл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 17 голов и отстоял 8 матчей на "ноль".
- Благодаря надежной игре Анатолия Бенфика лидирует в чемпионате Португалии и пробилась в плей-офф Лиги Европы.
Видеообзор матча Бенфика – Фамаликан