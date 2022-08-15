"Запросы поступают каждый день": тренер Аталанты подогрел интерес к трансферу Малиновского

Руслан Малиновский может сменить команду еще в это летнее трансферное межсезонье. Украинского футболиста активно сватают в английскую Премьер-лигу.

Гасперини: Мы должны быть готовы ко всему

Речь идет о возможном переходе в Ноттингем Форест, который является новичком АПЛ. Клуб хочет качественно усилить команду. Английская команда готова отдать за Руслана Малиновского 15 миллионов евро. Однако финансовые вкусы Аталанты несколько выше.

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Бергамовский клуб оценивает трансфер украинского полузащитника в 20 – 22 миллиона. Поэтому первая попытка англичан была отклонена. Скорее всего, такая сумма будет непосильной для новичка АПЛ. Но слухи о потенциальном переходе не утихают.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини своим комментарием лишь подогрел интерес к этому возможному трансферу Малиновского в Англию. По его словам, заинтересованность к украинцу чуть ли не каждый день. Поэтому в клубе готовы к любым поворотам судьбы.

Малиновский? Запросы поступают каждый день. Мы должны быть готовы ко всему, поскольку трансферное окно все еще открыто. Гораздо важнее соблюдать определенные договоренности, которые заранее обсуждались с руководством, и входящие данные, которые были установлены,

– сказал Гасперини.

Аталанта с победы стартовала в сезоне

В первом туре нового сезона Серии А Аталанта сыграла против Сампдории. Несмотря на то, что матч проходил на выезде, бергамовский клуб одержал победу со счетом 0:2.

Голы в матче забивали Рафаэл Толой и Адемола Лукман.

Малиновский появился на поле только на 84-й минуте. Но и того времени хватило Руслану, чтобы отличиться результативным действием. Украинец ассистировал на Лукмана, удвоившего преимущество Аталанты в счете.

Еще не все поединки первого тура были сыграны. Но по состоянию на 15 августа Аталанта идет второй, уступая только Милану.