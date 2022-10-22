"Он скоро вернется": тренер Арсенала раскрыл серьезность травмы Зинченко

Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от повреждения. Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал травму украинского легионера.

По словам наставника "канониров", у Александра Зинченко рецидив травмы, которую он получил еще на старте сезона. Казалось, что матч против Тоттенхэма будет возвращение украинского левого защитника на футбольное поле. Но сразу после поединка Зинченко снова попал в лазарет команды.

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Артета: Думаю, Алекс близок к возвращению

После чего футболист сборной Украины пропустил уже три поединка. Микель Артета делает оптимистичные прогнозы по возвращению Зины в общую группу Арсенала.

Думаю, Алекс близок к возвращению. Ему все лучше и лучше, есть прогресс. У него произошел рецидив повреждения, которое было на старте сезона, к сожалению. Но зная Зинченко, я уверен, что он скоро вернется. Сыграет ли в ближайшем матче, я не могу сейчас сказать. Мы всегда принимаем его во внимание,

– сказал Артета.

В общей сложности после перехода в Арсенал Зинченко пропустил уже 7 матчей. За это провел за лондонский клуб 6 поединков, в которых отметился дебютной голевой передачей.

Однако Зинченко не пропускает домашние матчи новой команды на "Эмирейтс". Его эмоциональное празднование голов Арсенала уже влюбило в себя болельщиков лондонского клуба.

Александр стал одним из авторов успешного старта сезона для "канониров". После 10 сыгранных матчей Арсенал лидирует в АПЛ. Лондонцы опережают ближайшего конкурента, которым является МанСити, на 4 балла.

Следующий матч Арсенала состоится 23 октября. Подопечные Артеты сыграют на выезде против Саутгемптона. Начало встречи в 16:00.