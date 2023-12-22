Вызывайте санитаров: тренеру сорвало крышу после пропущенного гола от Реала – безумное видео

Луис Гарсия не удерживался после утраченной ничьи против мадридцев. Специалист выместил свою злобу на всем, что видел на своем пути.

В четверг, 21 декабря, в Ла Лиге завершился 18 тур. В последней игре дни мадридский Реал гостил на поле Алавеса и имел много проблем, пишет 24 канал.

Хозяева долгое время удерживали мадридцев и были близки к нулевой ничьей. Впрочем, на второй компенсированной минуте подопечные Анчелотти вырвали победу благодаря точному удару Васкеса после углового.

Этот гол изрядно разозлил наставника Алавеса Луиса Гарсию. Испанец устроил истерику на скамейке запасных, начал бросаться бутылками и одеждой, а также напал на одного из игроков на замене.

Видео реакции Луиса Гарсии на гол соперника:

Отметим, что Луис Гарсия возглавил Алавес перед сезоном 2022-2023 годов. В нем команда заняла четвертое место во втором дивизионе чемпионата Испании, но смогла получить повышение из-за плей-офф. Сейчас его клуб занимает 16-е место в элитной лиге страны.

Ситуация в турнирной таблице Ла Лиги

благодаря победе Реал сравнялся по очкам с Жироной, у обоих клубов по 45 баллов

мадридцы вышли на первое место благодаря преимуществу в личной встрече (3:0)

это сделало Реал "новогодним" чемпионом Ла Лиги

украинец Андрей Лунин в этом сезоне провел за Реал 9 матчей во всех турнирах, в четырех из них отстоял "на ноль"

следующий матч мадридцы проведут 3 января 2024 года – дома против Мальорки

Видеообзор матча Алавес – Реал