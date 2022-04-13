Трех натурализованных россиянок исключили из состава сборной Украины по биатлону

Три из шести натурализованных россиянок больше не будут представлять нашу команду на международной арене. Соответствующий указ был подготовлен в Минспорта.

Речь идет о Екатерине Бех, Ольге Абрамовой и Оксане Москаленко. Об этом заявил государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев.

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С момента начала войны России против Украины эти биатлонистки находятся на территории России. Они уехали из Украины в день полномасштабного вторжения РФ. До этого спортсменки находились на сборе в Сянках Львовской области.

Бех и Москаленко никак не прокомментировали войну. Относительно Ольги Абрамовой, она опубликовала пост с хештегами "#нетвойне" и "#мирумир".

После исключения этих трех атлеток, в составе женской сборной Украины по биатлону останется три натурализованных россиянки – Надежда Белкина (защищает Украину в составе ВСУ), Анастасия Рассказова (не уехала из Украины в начале войны, находится на сборе в Словении с юниорской сборной) и Дар Сидорова (осудила войну у себя в инстаграме).

В этом скандале также обвиняют президента ФБУ Владимира Брынзака, который помог уехать из Украины экс-россиянкам.

Он возглавляет ФБУ с 1998 года. Следующие выборы нового руководителя пройдут в мае. Известно, что Брынзак не будет участвовать в них.