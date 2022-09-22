Украина окончательно потеряла легионера из Италии: кто покинет расположение сборной

Украина очень неудачно стартовала в цикле сентябрьских матчей Лиги наций. "Сине-желтые" разгромно проиграли Шотландии в Глазго (3:0).

Потеря в центре поля

Команда Александра Петракова потеряла многие лидеры накануне первой сентябрьской игры с Шотландией. К этому добавились проблемы у Виталия Миколенко и Виктора Коваленко. Оба с повреждениями прибыли в расположение сборной и пропустили первую игру.

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Если Миколенко сможет помочь Украине в следующих матчах Лиги наций, то для Коваленко все закончено. Виктор прежде всего потянул ногу на тренировке "сине-желтых". После чего даже не участвовал в следующем тренировочном процессе.

Виктору сделали МРТ, которое лишь показало серьезность травмы. У полузащитника разрыв приводной мышцы. Коваленко досрочно покидает расположение украинской сборной и отправляюсь в Италию, где продолжит свое восстановление.

У Виктора Коваленко уже есть в своем активе 33 матча, в которых не забил ни одного гола и сделал одну результативную передачу.

Впереди у подопечных Александра Петракова еще два матча Лиги наций. 24 сентября украинцы будут гостить на поле Армении, а уже 27 сентября "сине-желтые" попытаются взять реванш в Шотландии в Кракове.