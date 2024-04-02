Миколенко пропустил последнюю игру в АПЛ: тренер Эвертона рассказал о состоянии украинца

Эвертон был вынужден обойтись без Виталия Миколенко во встрече с Борнмутом. Впрочем Шон Дайч сообщил. что защитник имеет шансы сыграть против Ньюкасла.

Прошедший футбольный уикенд выдался неудачным для некоторых игроков сборной Украины. Роман Яремчук и Руслан Малиновский получили травмы в матчах за Валенсию и Дженоа соответственно.

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В ожидании Миколенко

Также свою игру пропустил и Виталий Миколенко. Левый защитник из-за простуды не смог помочь Эвертону в матче против Борнмута. Команда Ильи Забарного торжествовала со счетом 2:1.

А уже сегодня, 2 апреля, Эвертон сыграет свой следующий матч в АПЛ. "Ириски" на выезде будут противостоять Ньюкаслу. Тренер мерсисайдской команды Шон Дайч рассказал о состоянии Миколенко перед этой игрой.

У Миколенко не было травмы, он заболел. Скорее всего, он справился с этим за выходные и будет доступен,

– сообщил Дайч.

Успехи украинца в АПЛ

Виталий является безоговорочным игроком основы Эвертона, отыграв в этом сезоне 32 встречи. На его счету два гола. Сам же клуб набрал 31 балл и должен был бы занимать 14 место в АПЛ.

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Впрочем, лига оштрафовала "ирисок" на шесть баллов за превышение финансовых расходов. Поэтому подопечные Дайча имеют в активе 25 очков, что позволяет идти 16-ыми. Расстояние от зоны вылета составляет лишь три очка.