Мудрик получил травму и вылетел из состава Челси: сколько матчей пропустит звездный вингер

Неудачно начался сезон для украинского футболиста Челси Михаила Мудрика. На одной из тренировок он получил травму и не сыграет в ближайшем поединке.

О проблемах со здоровьем Михаила Мудрика сообщил официальный сайт Челси. В списке из девяти травмированных футболистов команды Почеттино оказался игрок сборной Украины.

Читайте также "Сине-желтый" Арсенал, трезубец Николенко и база от Забарного: АПЛ поздравила Украину с праздником

Несвоевременная травма Мудрика

На сайте сообщается, что состояние Мудрика уже оценили врачи. В настоящее время 22-летний вингер проходит курс реабилитации. Характер и подробности травмы не указываются. Скорее всего, у Михаила повреждение мышцы. Поэтому вскоре он должен вернуться на поле.

Однако в матче 3-го тура АПЛ против Лутона украинец точно не поможет команде Почеттино. Для главного тренера "синих" эта травма стала неожиданной, ведь аргентинский специалист очень рассчитывает на Мудрика.

Матч 3-го тура АПЛ Челси – Лутон состоится в пятницу, 25 июня. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в двух стартовых турах чемпионата Англии Михаил Мудрик начинал матчи со скамейки запасных. В поединке против Ливерпуля (1:1) украинский вингер получил 9 минут игрового времени, а в матче с Вест Хэмом (1:3) – 45 минут. Однако результативными действиями Михаил не отличился.