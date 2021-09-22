Траоре оформил дубль в ворота Динамо в Суперкубке Украины: видео

Шахтер удвоил преимущество в матче за Суперкубок Украины против киевского Динамо. В начале второго тайма в воротах Динамо второй раз в матче расписался Ласина Траоре.

Траоре оформил дубль в Суперкубке

Второй гол Шахтер сумел забить на 54 минуте после образцовой контратаки. Бразилец Педринью элегантным пасом "отрезал" оборону Динамо и нашел Исмаили.

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Бразильский защитник "включил" максимальную скорость и сделал прострел в штрафную Динамо на одинокого Ласине Траоре.

Нападающий из Буркина-Фасо оказался перед пустыми воротами и во второй раз огорчил Дениса Бойко.

Видео гола Траоре