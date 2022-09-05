Трансляцию матча Украина – Италия приостановили из-за нецензурной лексики тренера

В Милане продолжается матч Украина – Италия 3-го тура Евробаскета-2022. В ходе тайм-аута пришлось приостанавливать трансляцию.

Эмоциональная речь главного тренера

Украинцы стартовали на чемпионате Европы по двум победам – над Великобританией (90:61) и Эстонией (74:73). В составе украинской команды выступают два игрока из НБА – Святослав Михайлюк и Алексей Лень. Сборная Украины возглавляет группу C после двух туров, пишет 24 канал.

К слову Сборная Украины вышла в плей-офф Евробаскет-2022

Xsport приостановил трансляцию матча сборной Украины против Италии во время тайм-аута из-за нецензурной лексики главного тренера "сине-желтых" Айнарса Багатскиса.

После тайм-аута трансляция продолжилась.

На тот момент украинская команда проигрывала 22:28. Видео можно просмотреть по ссылке.

"Сине-желтые" гарантировали себе место в первой четверке уже после этих первых двух матчей – Эстония и Великобритания уже не смогут обойти нашу команду в турнирной таблице.

Наша команда ожидает не менее тяжелый матч против одного из фаворитов турнира – против Греции 6 сентября. 8 сентября наши баскетболисты сыграют против сборной Хорватии.