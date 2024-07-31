Бывший голкипер Динамо будет играть с россиянами в одной команде

В прошлом голкипер Динамо Киев и сборной Украины решил продолжить карьеру в Казахстане. Футболист будет играть за местную команду из города Семей.

Максим Коваль на правах свободного агента перешел в казахский клуб Элимай. До этого украинец был игроком греческого Ариса, который отправил голкипера в аренду во Вторую лигу.

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Новые партнеры Максима Коваля

В новой команде 31-летнего голкипера есть представители из вражеской страны. В казахском коллективе есть четыре представителя России и белорус Никита Корзун, игравший в киевском Динамо.

Почина футбольную карьеру Максим в запорожском Металлурге. Затем за 3,1 миллиона евро переехал в столицу в Динамо. Играл в аренде в клубе Закарпатья, Оденсе из Дании, Депортиво и саудовском Аль-Фатехи.

Много матчей провел в составе Шерифа и попадал в топ-5 голкиперов Лиги Европы по количеству сейвов на групповом этапе. За сборную Украины Коваль сыграл всего 2 матча.

В 2022 году после создания Абайской области в которой Семей стал центром, общественные местные деятели подняли вопрос о восстановлении клуба, так и появился новый ФК Элимай. После 14 игр клуб занимает четвертую строчку в чемпионат Казахстана.