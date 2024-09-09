От финала Лиги Европы до чемпионата Беларуси: экс-голкипер Днепра перешел в местную команду

Многие украинские футболисты переходят в чемпионаты других стран, чтобы расти, а некоторые улучшать свое финансовое положение. Бывший вратарь Днепра и Волыни присоединился к команде из вражеской страны.

Украинский голкипер Денис Шелихов, известный по выступлениям во многих клубах УПЛ и других дивизионах страны перешел в Славию-Мозырь из Беларуси. Условия контракта игрока с командой неизвестны.

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Карьера Дениса Шелихова

Денис Шелихов за время своей карьеры выступал в Днепре, Волыни, Николаеве, ВПК-Агро. Также 35-летний голкипер работал заграницей в грузинском Сабуртало.

Украинский вратарь уже имеет опыт выступлений в чемпионате Белоруссии. Славия Мозырь – это третий клуб Шелихова в высшей лиге вражеской страны, до этого он защищал цвета Ислочи и Промине.

Интересно. В 2015 году Денис Шелихов вместе с Днепром дошел до финала Лиги Европы. Тогда "сине-бело-голубые" уступили Севилье со счетом 3:2, а сам голкипер провел игру на скамейке запасных.

Перед новой поездкой в Беларусь Шелихов играл за Металлист 1925, ЛНЗ и Викторию. Сейчас, Славия-Мозырь на 9-й строчке в турнирной таблице футбольной высшей лиги вражеской страны.

Напомним, что Беларусь поддерживает Россию в кровавой войне с Украиной. Именно с территории этой страны на одном из направлений 24 февраля 2024 года российские оккупационные войска заходили в Украину.

Также Беларусь предоставляет свои аэродромы, которые российские оккупанты используют для обстрела мирного населения и инфраструктуры в Украине.