Трансферные планы Динамо: какие позиции хочет усилить Луческу

Киевское Динамо может уйти на зимний перерыв в статусе лидера УПЛ. Клуб готов усилить две позиции, чтобы получить чемпионство.

Позиции, которые нужно усилить

Не следует ждать от киевского клуба активных действий на трансферном рынке зимой 2022 года. Динамо еще за тур до завершения группового раунда Лиги чемпионов вылетело из еврокубков.

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Чемпион УПЛ не смог гарантировать себе еврокубковую весну. Поэтому усиливаться киевляне будут точечно – по позициям. Журналист Игорь Цыганык рассказал про две проблемные позиции клуба – центральный защитник и нападающий.

Мирча Луческу хочет приобрести опытного защитника, который давал бы правильный пример молодым защитникам – Ильи Забарному и Александру Сироте. Что касается форвардов, то киевляне обратили внимание на забивного футболиста Днепра-1 Артема Довбика.

Динамо после 16 туров лидирует в таблице УПЛ, имея в своем активе 41 очко. Такое же количество баллов у Шахтера, который идет вторым, но уступает киевлянам по статистике.

Недавно Виктор Цыганков прокомментировал слухи вокруг его перехода в мадридское Атлетико. Лидер "бело-синих" не обращает внимание на информацию, его концентрация сейчас будет исключительно на Динамо.

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