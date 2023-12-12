Суркис рассказал, кто может усилить Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о трансферной политике клуба на зимнюю паузу в сезоне. Он также указал, кто может усилить киевлян.

Функционер считает, что только футболисты "Шахтера" могут усилить столичный гранд.

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Суркис: Только в Шахтере есть такие игроки

"Я готов усиливать команду, но только футболистами, которые будут усиливать нашу игру, а не для галочки, как говорится. Сейчас очень трудно найти игроков, которые хотели бы сюда поехать. Будем делать все, чтобы все трансферы, которые будут нужны главному тренеру, Мы имеем очень большое количество людей, которых мы хотели пригласить и до войны, и сегодня хотим пригласить, но не все хотят ехать в Украину.Внутренний рынок мы тоже будем рассматривать, но я не вижу здесь тех футболистов, которые могли бы существенно усилить нас. Только в Шахтере есть такие игроки. У нас есть молодежь, которая должна прогрессировать и вливаться в первую команду", – сказал Суркис.

По его словам, война повлияла на борьбу за чемпионство в УПЛ.

"Футболисты Полесья и Кривбасса? Они играют в Полесье и Кривбассе. Они не мои конкуренты. Так сложилось, что сейчас война и они наши конкуренты. Если бы не было войны, то за первое место боролись бы две команды – это Шахтер и Динамо Киев. Можете не сомневаться, что было бы именно так… Так сложилось, что у нас сейчас идет война… Надо в первую очередь помогать нашим воинам, а уже потом думать о футболе… Когда закончится война…

Многие забыли, какие у нас были трансферы. Были и Драгович, и Вида, Лэнс, Теодорчик, Мбокани. У нас были очень качественные футболисты. Такие, что наши украинские игроки не попадали в состав. Тот же Яремчук", – отметил он.

Президент Динамо заявил, что питомцы получат шанс в первой команде.

"Поэтому к нашим украинским футболистам сегодня нужно относиться очень бережно. У нас очень хорошая школа в 2006 году. Два-три парня оттуда поедут на сбор с командой. Это Пономаренко, Михавко, который сидел сегодня в запасе. Мы должны, прежде всего, посмотреть на наших ребят, дать им возможность играть в футбол.Это важно для сборных Украины всех возрастов и для Динамо.Очень приятно, когда мы первые в рейтинге по количеству своих воспитанников в команде.Можно меня критиковать, но не нужно, потому что трансферы ради трансферов мы не будем делать. Будем делать то, что будет хотеть главный тренер. Мы купили Лонвейка и бразильца. Как только прилетела ракета, они сразу побежали домой. Я просил остаться Кендзеру и Вербича. Они не захотели. – сказал Суркис.