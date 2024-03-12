Трансферная бомба: Полесье подписало форварда олимпийской сборной Венесуэлы

Житомирское Полесье объявило о подписании 22-летнего венесуэльского форварда Луифера Эрнандеса. Контракт рассчитан на 4,5 года

Футбольный клуб Полесье из Житомира подписал квалифицированного легионера. Новобранцем “волков” стал 22-летний венесуэльский форвард Луифер Эрнандес.

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Полесье подписало талантливого венесуэльца

Ранее Луифер Эрнандес выступал за Академию Пуэрто-Кабельо в высшем дивизионе Венесуэлы. Срок соглашения составляет 4,5 года.

Луифер Эрнандес также является игроком сборной Венесуэлы U-23, за которую сыграл 7 матчей и записал в актив 1 забитый мяч.

Кроме того, новичок Полесья провел 118 матчей в футболке Пуэрто-Кабельо, в которых он забил 37 голов и отдал 6 результативных передач.

Пресс-служба житомирян сообщает, что перспективный нападающий уже прибыл в тренировочный центр "Полесье" и начнет тренировки с командой.

Житомирское Полесье свой следующий матч сыграет в субботу, 16 марта. Соперником житомирской команды будет киевская Оболонь.

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