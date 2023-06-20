Мудрик солидно потерял в стоимости: сколько теперь стоит вингер Челси и другие украинцы в АПЛ
Источник:Transfermarkt
Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, выступающих в Английской Премьер-лиге. Свою новую стоимость узнали сразу четыре украинских игрока, которые играют в АПЛ.
Самый дорогой трансфер в истории Украины Михаил Мудрик солидно скинул в стоимости – минус 10 миллионов евро. Новая трансферная цена Михаила составляет сейчас 50 миллионов евро, а до этого стоил 60 миллионов. Левый вингер не слишком впечатляет пока в лондонском Челси. Мудрик никак не может адаптироваться к силовому футболу АПЛ.
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Мудрик теряет в АПЛ на фоне Зины и других украинцев
Это единственный украинский легионер в АПЛ, стоимость которого упала. Но даже при таких раскладах Мудрик остается самым дорогим украинским футболистом.
Зато больше всего поднял свою цену левый защитник Эвертона Виталий Миколенко – с 22 до 25 миллионов евро.
По 2 миллиона евро добавили в свою стоимость левый защитник Арсенала Александр Зинченко и центрбек Борнмута Илья Забарный – с 40 до 42 и с 18 до 20 соответственно.
Все трое уходят в топ-5 самых дорогих футболистов из Украины. Эту четверку из АПЛ разбивает только правый вингер испанской Жироны Виктор Цыганков, который занимает 4 место и стоит 22 миллиона евро.Любопытно! Самым дорогим футболистом АПЛ является нападающий МанСити Эрлинг Голланд – 180 миллионов евро. До обновления Transfermarkt стоил 170 миллионов. В топ-3 самых дорогих трансферов английской элиты входят правый вингер Арсенал Букайо Сака и левый вингер МанСити Фил Фоден – 120 и 110 миллионов соответственно.
Еще один украинский футболист, выступающий за вторую команду Брентфорда, Егор Ярмолюк оценен в 400 тысяч евро.
- Если обратить внимание на других топовых украинских легионеров из других чемпионатов, Роман Яремчук еще 9 июня опустился в стоимости до 5 миллионов (предыдущая цена была 9 миллионов евро).
- Виктор Коваленко (Аталанта) и Андрей Ярмоленко (покинул Аль-Айн) тоже потеряли в цене до 1,5 и 2 миллиона евро соответственно. А вот относительно чемпиона Польши Владислава Кочергина, то его трансферная стоимость поднялась с 1,8 до 2 миллионов евро.