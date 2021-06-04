Трансфер в почти 1 миллион евро: Заря заинтересовалась лидером Александрии

Луганская Заря активно ищет усиление перед подготовкой к следующему сезону. Бронзовый призер УПЛ хочет подписать Кирилла Ковальца.

Усиление бронзовых призеров УПЛ

Луганская Заря попытается переманить в свою команду лидера Александрии. В приглашении хавбека заинтересован сам главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник.

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Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 800 тысяч евро. Такой ценник на футболиста повесила Александрия. Зимой Ковальцем интересовался Днепр-1. Похоже, что такая сумма отпугнула руководство днепрян, которые предлагали лишь 500 тысяч евро.

Директор Александрии Дмитрий Китаев рассказывал, что клуб вел переговоры по трансферу Ковальца с иностранными клубами. Но по ряду причин они были приостановлены.